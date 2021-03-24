Путин подписал закон о снятии возрастных ограничений для назначенных им чиновников

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о по которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности главой государства, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет.

Документ (52-ФЗ) опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Проект закона (№1099092-7) был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 22 января. Он предусматривает поправки в закон о государственной гражданской службе. Согласно пояснительной записке, сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить на пять лет – до 70 лет. Но иногда это ограничение может быть излишним.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в записке.

Поэтому новый закон снимает ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом РФ.

"Точечные решения"

В ходе процедуры рассмотрения законопроекта в первом чтении 16 февраля официальный представитель президента в Госдуме Гарри Минх пояснил, что закон не планируется применять широко – речь идет о точечных решениях.

"Таких должностей (чиновников, которых назначает и снимает с должности президент - ИФ) в целом по Российской Федерации - чуть более 400. В целом, если говорить по перспективам на ближайшие четыре года, то количество - именно потенциальное количество (...) - в пределах одного процента от той цифры, что я назвал", - отмечал Минх.

"То есть это достаточно, как мы понимаем, точечные и, по сути дела, индивидуальные решения", - добавил представитель главы государства.

Он заверил парламентариев, что при принятии кадровых решений сохраняется весь набор квалификационных требований к тем, кто работает на упомянутых в законопроекте должностях.