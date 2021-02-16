Дума одобрила в I чтении снятие ограничений по возрасту для части чиновников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, по которому федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности глава государства, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет.

Документ (1099092-7) был внесен президентом Владимиром Путиным в Госдуму 22 января. Он вносит поправки в закон о государственной гражданской службе. Согласно пояснительной записке, сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, для руководителей высшей группы его можно продлить на пять лет - до 70 лет. Но иногда это ограничение может быть излишним.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в записке.

Поэтому, отмечается в записке, законопроектом предлагается снять ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, которых назначает и снимает с должности президент РФ.

В ходе процедуры рассмотрения законопроекта в первом чтении выступил официальный представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Он подчеркнул, что закон не планируется применять широко - речь идет о точечных решениях.

"Таких должностей (чиновников, которых назначает и снимает с должности президент - ИФ) в целом по Российской Федерации - чуть более 400. В целом, если говорить по перспективам на ближайшие четыре года, то количество - именно потенциальное количество (...) - в пределах одного процента от той цифры, что я назвал", - сказал Минх.

"То есть это достаточно, как мы понимаем, точечные и по сути дела индивидуальные решения", - добавил представитель главы государства.

Он также заверил парламентариев, что при принятии кадровых решений сохраняется весь набор квалификационных требований к тем, кто работает на упомянутых в законопроекте должностях.