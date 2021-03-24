Источник сообщил о возможном переносе отчета правительства в Госдуме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Отчет правительства в Госдуме, вероятно, будет перенесен на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в нижней палате российского парламента.

Как ожидается, "ежегодный отчет правительства, который планировался на 21 апреля, будет перенесен", сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что, как ожидается, отчет состоится "в другое время, и это не апрель".

Источник полагает, что перенос ежегодного отчета правительства в Госдуме, вероятно, связан с приближением послания президента Федеральному собранию, дата которого пока не объявлена.

"Интерфакс" пока не получил комментария пресс-службы правительства по поводу этой информации.

В последние две недели в Госдуме проходят активные встречи профильных комитетов с представителями министерств в преддверии планировавшегося на 21 апреля ежегодного отчета правительства в Думе.