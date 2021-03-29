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Путин еще не выбрал дату оглашения послания Федеральному собранию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Дата, когда президент выступит с посланием Федеральному собранию, будет названа, когда ее определит Владимир Путин, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Послание президента

Он отказался комментировать сообщения источника о том, что оглашение послания запланировано на 22 апреля, только отметив, что дата будет названа уже скоро.

На вопрос, станет ли дата известна на этой неделе, Песков ответил: "Когда будет окончательное решение президента".

Источники "Интерфакса" в парламенте полагают, что "тон и тематику посланию задаст предстоящая кампания по выборам в Госдуму".

Президент 11 марта сообщил, что работа по подготовке послания уже началась.

В 2020 году Путин выступил с посланием в январе и предложил тогда подумать, не стоит ли внести изменения в Конституцию.

Владимир Путин Федеральное собрание Дмитрий Песков Госдума

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