ОСК сообщила об отказах зарубежных компаний обслуживать поставленное оборудование

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" стала сталкиваться с системными отказами иностранных компаний от обслуживания уже поставленного оборудования, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Если раньше это происходило один раз в год, то сейчас мы практически каждый месяц сталкиваемся с отказом иностранных компаний приехать на пусконаладку, либо обслуживать уже поставленное оборудование, либо поставлять запчасти. Мне кажется, все должны давно понять, что это (импортозамещение - ИФ) вопрос выживания, и здесь компромиссов быть не может", - сказал Рахманов в среду в эфире телеканала ОТР.

Он отметил, что работать с продукцией, которая только встает на производство, менее удобно. "Это требует дополнительных нервов и ресурсов. Очень часто нет уверенности, что это с первого раза будет работать, но мы должны отдавать себе отчет в том, что мы восстанавливаем и тянем целую отрасль производства судового оборудования и компонентов", - отметил Рахманов

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.