Титов призвал вернуть деловые визы для иностранных техников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил глав МИД и МВД решить проблему въезда в Россию иностранных специалистов для обслуживания промышленного оборудования на российских предприятиях. Об этом сообщила его пресс-служба. Он предложил вернуть для них деловые визы.

Титову жалуются компании, которые нанимают иностранцев монтировать, обслуживать и ремонтировать импортное оборудование. До 21 декабря 2020 года такие специалисты въезжали в Россию по деловой визе. Однако после выхода приказа МИД России "Об утверждении перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам" их перевели в категорию лиц, которым необходимо оформление обыкновенной рабочей визы.

"Приезд подобных специалистов теперь нужно обосновывать отдельно для их включения в квоту иностранной рабочей силы. Хотя они не получают зарплату на территории Российской Федерации (оплата их труда происходит в рамках общего контракта, и оплату производит их постоянный работодатель за рубежом), поэтому считать их иностранными работниками некорректно", - заявил Титов через пресс-службу.

Кроме того, обычная рабочая виза автоматически обязывает иностранца соблюдать 14-дневный карантин по приезде в Россию. Для многих мелких и средних предприятий такой простой приведет к значительному увеличению затрат, поскольку компаниям придется оплачивать иностранным специалистам эти дни, добавил Титов.

Заявители говорят, что изменения уже повлекли за собой затруднения с обслуживанием и гарантийным ремонтом импортного оборудования, в том числе на системообразующих предприятиях.

Для решения проблемы Титов предложил внести изменения в приказ МИД России - вернуть поездки с целью выполнения ремонта и гарантийного обслуживания импортного оборудования из раздела VIII Перечня (обыкновенные рабочие визы) в раздел IV (обыкновенные деловые визы).

Омбудсмен также указал, что региональные управления МВД России сейчас отказываются принимать документы на оформление приглашения для иностранных специалистов, которые были согласованы с профильными министерствами, МВД и ФСБ до 21 декабря 2020 года. От заявителей требуют переформулировать цель поездки иными словами, однако повторное рассмотрение документов может занять до двух месяцев.

В этой связи Титов "предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на переходный период установить особый порядок, который позволил бы завершить оформление приглашений и выдачи виз, документы на которых были приняты и согласованы до вступления в силу приказа МИД", - сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.