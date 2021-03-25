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С "Восточного" стартовал первый в 2021 году "Союз" с британскими спутниками

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb в 05:47 по московскому времени стартовала к орбите с космодрома "Восточный". "Роскосмос" ведет прямую трансляцию запуска.

После запуска разгонный блок "Фрегат" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя.

В следующие три с половиной часа космические аппараты будут отделяться от "Фрегата". Вес каждого спутника составляет около 150 кг, предполагаемый срок службы аппаратов составляет пять лет.

Этот первый пуск с Восточного в текущем году и второй полностью коммерческий запуск с космодрома в рамках контракта с Arianespace и российско-французской компанией "Старсем".

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с космическими аппаратами этой серии.

На орбите уже более сотни таких спутников. Первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Контракт с Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи был заключен в июне 2015 года "Роскосмос", его стоимость составляла $1,2 млрд.

Восточный Союз OneWeb Arianespace

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