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В Приамурье найдены все упавшие боковые блоки ракеты "Союз-2.1б"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Поисковая группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") обнаружила все четыре части боковых блоков первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", пуск которой состоялся в четверг с космодрома "Восточный" в Амурской области.

"Три боковых блока нашли вчера и один сегодня. Все упали в границах района падения, размеры которого с севера на юг составляют 50 км, с запада на восток - 30 км. С 29 марта начнем подготовку площадок для вертолетов и подготовку блоков к вывозу", - сообщил "Интерфаксу" начальник отдела ЦЭНКИ Александр Двуреченский.

Бригады обеспечения эксплуатации районов падения ЦЭНКИ работают в Приамурье (на границе Тындинского и Зейского района) и Якутии (в Алданском и Вилюйском районах). Специалисты проводят послепусковое и экологическое обследование, поиск и эвакуацию отделяющихся частей.

Ракета с 36 спутниками связи OneWeb для создания сети спутникового интернета стартовала с космодрома Восточный в четверг, 25 марта. Этот первый пуск с "Восточного" в текущем году и второй полностью коммерческий запуск с космодрома в рамках контракта с французской Arianespace и российско-французской компанией "Старсем".

Роскосмос Амурская область Союз-2.1б Александр Двуреченский

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