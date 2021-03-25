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В Новосибирске будут судить родителей трех детей, погибших при пожаре

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следствие установило, что супружеская пара, у которой в пожаре под Новосибирском в октябре прошлого года погибли трое детей, не пыталась потушить огонь, сообщает СУ СКР по региону.

"Обвиняемые, увидев пожар, и достоверно понимая, что дети погибли, но опасаясь уголовной ответственности, не приняли мер к тушению пожара и с места преступления скрылись", - говорится в сообщении.

По версии следствия, приехав из Красноярского края в Новосибирск на заработки, обвиняемые вместе с тремя малолетними детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения жили в деревянном строении, непригодном для постоянного обитания на улице Кедровая СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета Новосибирского района.

15 октября 2020 года женщина затопила печь, но не зафиксировала ее дверку. Затем она направилась к мужу, находившемуся в строящемся доме вблизи деревянной постройки, оставив малолетних детей одних.

Когда родителей не было дома, произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела троих детей.

Следственными органами СКР по Новосибирской области родителям погибших – 39-летнему мужчине и его 35-летней супруге –предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам), расследование дела завершено, оно передано в суд.

Новосибирск

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