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В Новосибирске при пожаре в дощатой постройке погибли трое детей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске на пепелище дощатого жилого домика нашли тела трех маленьких детей, по факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в областном управлении СКР.

Следователи предварительно установили, что пожар случился в четверг днем. Сгорела самодельная постройка, приспособленная для жилья, в садовом товариществе "Елочка-2" Криводановского сельсовета Новосибирского района. Погибли дети 2013, 2015, 2017 годов рождения.

По данным СК, когда начался пожар, дети были без присмотра родителей.

Свою проверку проводит и прокуратура.

Новосибирск СКР Елочка-2

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