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Попова заявила о вреде "дистанта" для здоровья детей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Из-за дистанционного образования, к которому пришлось прибегнуть в связи с пандемией коронавируса COVID-19, растет число детей с близорукостью и другими проблемами со здоровьем, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Сегодня наши коллеги в разных странах публикуют данные, а мы занимаемся изучением этой проблемы, - о растущих миопиях, близорукости у детей, которые долгое время учатся дистанционно. Очевидны и другие нарушения здоровья", - сказала Попова в четверг на расширенной коллегии Роспотребнадзора, посвященной итогам работы в прошлом году.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, Роспотребнадзором были найдены способы и возможности как организовать в прошлом году летний оздоровительный отдых, так и дать возможность очного обучения детей, потому что дистанционное образование, к сожалению, негативно влияет на здоровье детей.

Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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