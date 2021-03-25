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Кремль счел, что говорить об очном участии Путина в мероприятиях 9 мая пока рано

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что развитие эпидемической обстановки в РФ позволит президенту Владимиру Путину принять участие в мероприятиях 9 мая, однако говорить об этом преждевременно.

На вопрос, планирует ли Путин очно принять участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в четверг: "Пока преждевременно об этом говорить".

"Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемическая обстановка, впереди еще больше месяца. Будем надеяться, что динамика развития эпидемической ситуации позволить нам снять какие-то дополнительные (ограничительные) меры в различных городах, в том числе в Москве. Тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии", - сказал Песков.

"Но мы сейчас живем в такое время и в таких условиях, что загадывать на полтора месяца достаточно трудно. Это дело неблагодарное", - заключил Песков.

Власти Москвы рассматривают возможность отмены ограничений на проведение массовых мероприятий ближе к концу апреля, сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

"Такая возможность рассматривается, но все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сказал собеседник агентства.

"Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме", - указал собеседник агентства.

Дмитрий Песков Владимир Путин Бессмертный полк Коронавирус

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