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Источник допустил, что массовые мероприятия в Москве разрешат в апреле

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы рассматривают возможность отмены ограничений на проведение массовых мероприятий ближе к концу апреля, подтвердил "Интерфаксу" информированный источник.

"Такая возможность рассматривается, но все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сказал собеседник агентства.

"Если в течение ближайших недель ситуация будет благоприятной, ограничения могут быть сняты в середине-конце апреля, что, в частности, позволит провести массовые мероприятия, приуроченные к 9 мая, в очном режиме", - указал собеседник агентства.

О том, что шествие "Бессмертного полка" 9 мая планируется провести в обычном формате, и к этому времени мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия, сообщили ранее источники РБК.

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