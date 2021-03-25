Водитель из Калужской области получил 9 лет за ДТП с погибшими детьми

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сухиничский районный суд Калужской области признал 19-летнего водителя виновным в ДТП, в результате которого погибли две девочки, еще двое подростков получили травмы, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Авария произошла в октябре 2020 года в окрестностях поселка Думиничи. Молодые люди в тот день сначала отдыхали в лесополосе, выпивали, затем компания отправилась кататься на машине.

"Подсудимый не учел данные особенности, не выбрал безопасную скорость движения и на повороте выехал на обочину, совершив смертельное ДТП", - говорится в сообщении. Экспертиза подтвердила, что водитель был пьяным.

В результате в искореженной машине до приезда "скорой" скончались 13-летняя школьница из Думиничей и 15-летняя учащаяся колледжа. Серьезные травмы получили 16-летний юноша и 18-летняя девушка.

Молодого водителя приговорили к девяти годам колонии общего режима по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух человек). Кроме того, после освобождения он еще три года не сможет сесть за руль.