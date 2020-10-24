Двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машине в Калужской области

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль ВАЗ-2109 в субботу вечером вылетел в кювет на дороге, соединяющей трассу М3 "Украина" и поселок Думиничи в Калужской области, два человека погибли, один пострадал, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

После съезда с дороги, "девятка" врезалась в дерево.

Управлял автомобилем 19-летний юноша. Подробностей ДТП пока не сообщают.

В результате аварии два пассажира автомобиля - 16 и 14-летние подростки скончались до приезда "скорой", 18-летняя пассажирка госпитализирована.