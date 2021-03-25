СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" будет переваливать нефть через Варандей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Нефть Лаявожского и Ванейвисского месторождений в рамках СП "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа" в Ненецком автономном округе (НАО) будут переваливать через Варандейский терминал. Об этом сообщает корпоративное издание ООО "Газпром добыча Краснодар".

"Чтобы начать транспортировку жидких углеводородов (ЖУВ), месторождения подключат к действующим производственным мощностям ПАО "ЛУКОЙЛ" - центральному пункту сбора Южно-Шапкинского месторождения. Сырье будет поставляться на Варандейский нефтеотгрузочный терминал, расположенный за полярным кругом, в поселке Варандей на берегу Баренцева моря", - говорится в публикации.

Для подготовки и транспортировки газа на инженерной площадке Южно-Шапкинского месторождения также планируется построить установку комплексной подготовки газа и новый газопровод протяженностью 325 км, который будет следовать до компрессорной станции Сынинская (Печорский район Республики Коми).

"Для нашей компании - это важный и перспективный проект. Он включает в себя две фазы: нефтяную и газовую. По каждой из них будет выполнен подготовительный этап, который будет продолжаться до трех лет. Это комплексная работа по подготовке проектов разработки и обустройства, рассмотрению возможности привлечения дополнительного внешнего финансирования, обоснованию инвестиций. Сейчас мы формируем производственную программу, чтобы окончательно утвердить график реализации всех мероприятий. После проведения подготовительного этапа мы сможем обосновать инвестиции и актуализировать финансово-экономическую модель проекта, чтобы далее согласовать его со всеми сторонами", - цитирует гендиректора ООО "Газпром добыча Краснодар" Андрея Захарова газета "Промысел".

В середине марта "Газпром" и "ЛУКОЙЛ" зарегистрировали совместное предприятие - ООО "Лаявожнефтегаз" (ЛВНГ, LVNG). Учредителями СП выступили ООО "Газпром добыча Краснодар" (на данный момент 99% долей) и ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (1%). Компания зарегистрирована в Нарьян-Маре (НАО). Управляющей компанией ЛВНГ является "Газпром добыча Краснодар". СП будет передана лицензия на месторождения Ванейвисского и Лаявожского участков недр в НАО. По данным администрации округа, объем инвестиций в месторождения составит порядка 200 млрд рублей.

"Газпром" выиграл аукцион на Лаявожское и Ванейвисское месторождения еще в 2016 году, щедро предложив за них 23 млрд рублей при начальной цене в 8 млрд рублей. На них также претендовала "Роснефть" в надежде увеличить ресурсную базу проекта "Печора СПГ". Но цена в ходе аукциона вышла за пределы рентабельности проекта (по оценке "Роснефти", и победа в торгах досталась "Газпрому".

Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м. "Газпром" оценивает годовую полку добычи на месторождениях на уровне до 10 млрд куб. м газа в год.

Через терминал в Варандее переваливается около 7,5 млн тонн нефти в год, из которых 1 млн тонн приходится на другое СП "ЛУКОЙЛа" с "Башнефтью" - "Башнефть-Полюс".