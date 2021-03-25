Голикову просят разрешить россиянам из Эстонии и Финляндии приезжать в РФ на вакцинацию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой обращение с просьбой рассмотреть возможность неоднократного пересечения границы россиянами, проживающими в Эстонии и Финляндии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона просит предоставить гражданам такую возможность при предъявлении подтверждающих документов.

"В целях их вакцинации от COVID-19 рассматривается возможность ее проведения в государственных медучреждениях на территории Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области", - приводят в пресс-службе текст обращения.

Между тем большинство граждан РФ, которые имеют право однократного выезда из России к месту постоянного проживания (в частности, в Эстонии и Финляндии), такое право уже использовали, отмечается в обращении.

Ранее в пресс-службе правительства Ленобласти "Интерфаксу" сообщали, что проживающие в Эстонии россияне могут привиться от COVID-19 в Кингисеппском районе. Для этого им необходимо предоставить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Записаться на вакцинацию можно на Госуслугах, а также по телефонам поликлиник.

Власти сообщали, что по поручению Дрозденко объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного спроса с территории Эстонии.