Евро подешевел почти на 38 копеек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают немного дешеветь на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дорожает менее быстро, чем при открытии торгов, в связи с окончанием основных налоговых выплат марта.

К 19:00 по Москве доллар подешевел на 11,25 копейки, до 76,47 рубля. Евро подешевел на 37,75 копейки, до 90,05 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 23,18 копейки - до 82,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял часть роста первой половины дня на фоне уменьшения спроса на рублевую ликвидность после того, как ранее в четверг компании-экспортеры завершили перечисление в бюджет основных налогов марта. Тем не менее, рубль продолжает укрепляться после сильного падения в начале недели, так как инвесторы позитивно оценивают отсутствие новостей на тему санкций. В предыдущие дни сильное негативное влияние на его котировки оказали слухи, что санкции будут иметь жесткий характер.

Во всяком случае, еще в понедельник пресс-секретарь президентаДмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT, заявил, что Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США.

В четверг Песков пояснил, что в Кремле не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США. "Что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - сказал пресс-секретарь. При этом он не согласился с тем, что российский финансовый рынок лихорадит в ожидании этих санкций. "Волатильность, может быть, да. Волатильность амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит", - подчеркнул он.

Тем временем тема взаимоотношений между Россией и ЕС , которая должна была обсуждаться на саммите Евросоюза 25-26 марта, вновь была перенесена, что также оказало определенное влияние в пользу улучшения настроений рынка. Согласно официальному релизу, двухдневная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС начнется 25 марта в Брюсселе вместо ожидавшегося очного саммита Евросоюза, европейские лидеры коротко затронут Россию и пообщаются по видеосвязи с президентом США Джо Байденом.

Накануне высокопоставленный чиновник Евросоюза, комментируя журналистам на условии анонимности повестку предстоящего видеосовещания на высшем уровне, объяснил, что, хотя тема отношений с Россией давно стоит в повестке дня Европейского совета, ее уже несколько раз пришлось переносить по причине пандемии COVID-19, вынуждавшей проводить видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, тогда как, по мнению главы Евросовета, это должно обсуждаться на очном саммите.

Трейдеры продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла во второй день выступлений в Конгрессе. Он фактически повторил высказывания, сделанные во вторник. Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США.

Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США. "Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в 4-м квартале. Экономика США в 4-м квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные Минторга США. Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в четверг вечером, продемонстрировав резкий рост по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала.

Инвесторы также опасаются, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и связанное с этим продление ограничений в некоторых странах Европы воспрепятствуют восстановлению экономики.

Нефть в четверг вновь дешевеет после скачка накануне на фоне блокировки Суэцкого канала. К 19:90 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 4,3%, до $61,64 за баррель (+6% в среду), майские фьючерсы на WTI дешевели на 5,13%, до $58,04 за баррель (+5,9% накануне).

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 000 тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

"Около 10% мировых морских перевозок нефти проходят через канал", - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch. Однако эксперт отметил, что проблема может быть решена достаточно быстро и вряд ли будет иметь длительное влияние на нефтяной рынок.

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" главный аналитик ПромсвязьбанкаБогдан Зварич, российский рубль в первой половине торгов предпринял очередную попытку восстановления после существенного снижения в начале недели, однако, как и днем ранее, к концу сессии пара "доллар-рубль" вновь вернулась в середину диапазона 75-77,5 рубля за доллар.

"Укреплению национальной валюты способствовала фиксация прибыли по коротким позициям в рубле. В то же время усиление падения рынка энергоносителей и слабость валют развивающихся стран активизировала продажи. В результате укрепление, которое рубль продемонстрировал в первой половине дня, к вечеру было полностью скомпенсировано. Отметим, что прохождение сегодня пика налоговых выплат снизило поддержку национальной валюты со стороны экспортеров. В ближайшие сессии мы ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 75-77,5 руб. При этом с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что, в случае снижения санкционных рисков, может привести к возвращению пары "доллар-рубль" в диапазон 73-75 руб./$1", - подчеркивает Зварич.

"В ближайшее время основным ориентиром для российского валютного рынка останется геополитический фон. В четверг Банк России опубликовал данные, согласно которым доля владения инвесторами-нерезидентами в ОФЗ сократилась в феврале с 23,4% до 22,7% (при сокращении самого объема вложений на 60 млрд рублей). Отметка стала новым минимумом с апреля 2016 года, отражая преимущественно усиление санкционных рисков. Впрочем, в марте данный фактор, вероятно, будет частично нивелирован ужесточением процентной политики Банка России. В случае паузы в санкционной риторике со стороны США можно ожидать постепенного возвращения пары "доллар-рубль" на уровень ниже 75 руб./$1. В свою очередь, любые новости в отношении санкционных ограничений быстро позволят доллару протестировать отметку в 77 руб./$1", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ЦБ поднял официальный курс доллара на 26 марта на 2,06 копейки, до 76,1741 рубля и снизил курс евро на 7,47 копейки, до 89,9768 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг всего на 0,6 копейки по отношению к среде и составил 76,115 рубля за доллар.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 4,32 копейки и составил 76,1649 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 023,068 млн, из которых $884,428 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 138,64 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 18,03 копейки, до 89,8292 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 23,06 копейки и составил 89,8923 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 554,492 млн евро, из которых 227,422 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 327,07 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,7% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 2 б.п. - до 4,87% и 5,18% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 6 б.п. - до 5,29% годовых.