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Brent подешевела до $62,58 за баррель

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в четверг, несмотря на то, что ранее поддержавшая цены блокировка Суэцкого канала продолжается уже третий день. Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от COVID-19 могут негативно сказаться на нефтяном спросе, отмечает Trading Economics.

К 17:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $1,83 (2,84%), до $62,58 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на $2,09 (3,42%), до $59,09 за баррель, что на $2,09 (3,42%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее на этой неделе контейнеровоз Ever Given сел на мель, зайдя в Суэцкий канал из Красного моря, и перекрыл движение по каналу в обоих направлениях. Его пытаются снять с мели. Пока его не уберут, навигация на канале будет невозможна, сообщила ранее в четверг администрация Суэцкого канала. Авария сначала вызвала взлет котировок нефти, затем они развернулись вниз.

МИД России предупредил, что для разблокировки Суэцкого канала может потребоваться несколько недель.

Через канал проходит 10-15% мировых морских поставок нефти и нефтепродуктов, отмечают в Julius Baer.

"Тем не менее, мы считаем, что этот инцидент в основном только создает шум на рынке и не должен оказать долгосрочного фундаментального воздействия. Обычно подобные инциденты разрешаются в течение нескольких дней", - сказал аналитик Julius Baer Норберт Рюкер.

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты Rystad Energy.

"Нефтяной рынок вчера поспешил заложить в цены перебои с поставками, связанные с приостановкой навигации в Суэцком канале, однако подобные инциденты - после их урегулирования - не оказывают длительного влияния на нефтяные цены, лишь приводя ко временному скачку", - пишет аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Минэнерго США в среду сообщило, что в стране запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Несмотря на недавнюю распродажу на нефтяном рынке, нефть с начала года подорожала более чем на 20%, отмечает Bloomberg. Существует уверенность в долгосрочном прогнозе спроса на нефть на фоне ускорения вакцинации от коронавируса и сокращения добычи ОПЕК+. Альянс проведет встречу на следующей неделе, чтобы принять решение о добыче в мае.

Brent WTI США Суэцкий канал Ever Given

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