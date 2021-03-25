Беглов предложил спикеру городского парламента Макарову баллотироваться в ГД

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что председатель городского парламента Вячеслав Макаров мог бы баллотироваться в Госдуму, чтобы помогать в реализации крупных совместных проектов города и области.

В эфире телеканала "78" в четверг Беглов сообщил, что в планах у Петербурга и Ленинградской области несколько совместных мегапроектов, которым нужна поддержка Федерации. Среди них: продление метро в Ленинградскую область до Кудрова, развитие железнодорожного центрального узла, строительство скоростного трамвая от метро Дыбенко до Новосаратовки.

"Конечно, без федерального центра эти вопросы не решить. Мы уже говорили о Валентине Ивановне Матвиенко (оказывающей поддержку городу - ИФ), но нам нужны еще несколько человек (на федеральном уровне - ИФ), которые бы помогали в реализации этих проектов, особенно в Государственной думе, потому что депутаты Госдумы имеют большие полномочия. Не просто депутаты Госдумы от Петербурга, но и от Ленинградской области", - сказал Беглов.

Губернатор заявил, что считает Макарова человеком, способным продвигать интересы города в Госдуме.

"Это должен быть тяжеловес, имеющий хороший опыт. Я знаю такого человека. Это Вячеслав Серафимович Макаров. У него богатейший опыт в организационной работе, он очень ценит и любит город. Я считаю, что такой человек мог бы объединить депутатов, как города, так и области для реализации этих мегапроектов", - сказал Беглов.

"Я с ним говорил (о выдвижении в Госдуму - ИФ), но ответит он сам", - сказал губернатор, отвечая на вопрос, согласился ли Макаров.

Ранее Макаров сообщил, что собирается на праймериз "Единой России", но не уточнил, будет баллотироваться в Госдуму или городской парламент. Макаров председательствует в городском парламенте с декабря 2011 года.