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Беглов поддержал идею установить в Петербурге еще один памятник жертвам COVID-19

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить в городе еще один памятник жертвам коронавируса, сообщила пресс-служба его администрации. Авторы инициативы отметили, что на Петроградской стороне уже открыли памятник "Печальный ангел" умершим медикам, они же предлагают вспомнить и другие жертвы пандемии.

Инициатива исходит от медиков Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу. Среди подписавших письмо - руководитель центра Алмазова Евгений Шляхто, ректоры медицинских вузов, главы ведущих стационаров, медицинских, научных и культурных организаций города.

"Справедливым будет вспомнить всех, кто в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции - учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий", - считают авторы предложения.

Беглов эту идею поддержал и поручил председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос.

"Печального ангела" в память об умерших медиков Петербурга, открыли 3 марта. Автор скульптуры, художник Роман Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года.

22 марта 2021 года в Смольном объявили, что за минувший год население города сократилось на 12 000 человек за счет снижения рождаемости и роста смертности. По данным комитета по здравоохранению города, в 2020 году в Петербурге смертность выросла почти на 23%.

В Москве городская дума выбирает место для памятника медикам, умершим от COVID-19. Обсуждается площадка у Первого меда на Большой Пироговской улице или у инфекционной больницы №40 в Коммунарке.

Хроника 09 января 2020 года – 23 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов Евгений Шляхто Александр Ржаненков коронавирус

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