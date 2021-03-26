Пара из Поморья получила по 3 года колонии за истязание приемных детей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Онежский городской суд Архангельской области приговорил к трем годам лишения свободы супругов из Онежского района по обвинению в истязании приемных детей, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Безработный 44-летний мужчина и его 41-летняя жена признаны виновными по пп."а, г, е" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух несовершеннолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного).

С 2011 по 2019 год они применяли к малолетним мальчику и девочке телесные наказания, оскорбляли их, запугивали отправкой обратно в детский дом, а также избивали детей, в том числе с помощью подручных предметов.

Когда в учебном заведении выяснили, что к мальчику применяют телесные наказания, детей забрали из приемной семьи и отправили в детское учреждение. Там они рассказали, что их лишали пищи и выставляли без верхней одежды на мороз в воспитательных целях.

Супруги свою вину не признали. Помимо лишения свободы в колонии общего режима с них взыскано по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу каждого ребенка. Приговор еще не вступил в законную силу.