ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов в Ростове-на-Дону

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности экстремистской группы в Ростове-на-Дону, участники которой занимались вандализмом и готовили преступления с использованием зажигательных устройств.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу, целью этой группы были так называемые акции прямого действия - нанесение оскорбительных надписей, применение самодельных зажигательных устройств (СЗУ) против зданий органов власти и "территориального органа безопасности".

По данным спецслужбы, задержаны трое участников группы, готовивших акции вандализма в отношении здания одного из отделов органов внутренних дел. Еще трое доставлены для допросов в полицию.

Следственные действия в отношении подозреваемых проводятся в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти), оно было заведено из-за того, что экстремисты ранее в марте нанесли на фасады зданий в Ростове антигосударственные лозунги и призывы, заявили в ФСБ.

Кроме того, отметили в ЦОС, подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению.

Предполагаемый организатор группы рассказал, что радикальные взгляды подозреваемых сформировались под влияниям одного из каналов в телеграме, модераторы которого находятся в Польше.

"Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. "Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ",- сообщает ФСБ.

По завершении следственных действий в отношении задержанных могут быть приняты дополнительные процессуальные решения.

В ФСБ не привели других подробностей спецоперации, а также не сообщили, о каком телеграм-канале идет речь.