Задержанных ростовских экстремистов отпустили под обязательство о явке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Троих ранее задержанных в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, которых обвиняют в подготовке актов вандализма с применением "коктейлей Молотова", отпустили домой. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После допроса троих обвиняемых отпустили под обязательство о явке. Они дали признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из задержанных несовершеннолетний.

"Еще трое проходят по делу свидетелями. Они были опрошены в полиции и не задерживались", - пояснил источник агентства.

Ранее ФСБ сообщила, что в Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной для совершения так называемых акций прямого действия, с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности.

По данным спецслужбы, были задержаны трое участников группы, еще троих доставили на допрос в полицию. Действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти) . Его завели после того, как в марте на фасадах зданий в Ростове-на-Дону появились надписи с антигосударственными призывами.

Отмечалось, что задержанные признались в ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению.

Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше, сообщили в ФСБ.