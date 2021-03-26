Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:32Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

Задержанных ростовских экстремистов отпустили под обязательство о явке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Троих ранее задержанных в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, которых обвиняют в подготовке актов вандализма с применением "коктейлей Молотова", отпустили домой. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После допроса троих обвиняемых отпустили под обязательство о явке. Они дали признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из задержанных несовершеннолетний.

"Еще трое проходят по делу свидетелями. Они были опрошены в полиции и не задерживались", - пояснил источник агентства.

Ранее ФСБ сообщила, что в Ростове-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной для совершения так называемых акций прямого действия, с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности.

По данным спецслужбы, были задержаны трое участников группы, еще троих доставили на допрос в полицию. Действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти) . Его завели после того, как в марте на фасадах зданий в Ростове-на-Дону появились надписи с антигосударственными призывами.

Отмечалось, что задержанные признались в ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению.

Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше, сообщили в ФСБ.

Ростов-на-Дону ФСБ

Новости по теме

Новости

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ

МВД предложило продлить срок действия истекшего паспорта РФ

Партия пенсионеров предложила выходить на пенсию по трудовому стажу

Партия пенсионеров предложила выходить на пенсию по трудовому стажу

Продажа гостиницы "Олимпийская" в Сочи привела к уголовному делу

В Москве не согласились со словами Макрона о вакцинной войне

В Москве не согласились со словами Макрона о вакцинной войне

В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной

В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной

Сирота-льготник в Магадане получил срок за угрозу взорвать собор

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-

ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов в Ростове-на-Дону

Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта

Строительство частных домов предложено включить в семейную ипотеку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');