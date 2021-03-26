Мантурову понравилось за рулем российского электрокара Zetta

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский электромобиль Zetta, так и не запущенный пока в серийное производство, требует доработки шумоизоляции и интерьера, но управлять опытным образцом уже довольно комфортно, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр в пятницу проехал на опытном-промышленном образце отечественного электрокара во время посещения технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти.

"Поскольку это все-таки опытно-промышленный образец, здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась", - сказал Мантуров журналистам.

По его словам, серийное производство электрокара может быть запущено уже в этом году. "До конца года начнут. Все зависит от того, как завершатся опытно-конструкторские работы", - сказал Мантуров, отметив, что Минпромторг просубсидировал НИОКР по электрокару.

Российский электромобиль

Zetta по состоянию на 2019 год позиционировался как проект компактного трехдверного электромобиля стоимостью 450 тыс. руб. в базовой комплектации - с передним приводом. Генеральный директор ООО "Зетта" Денис Щуровский в том же году говорил "Интерфаксу", что в проект уже вложено 450 млн руб., общая стоимость проекта предварительно оценивается в 550 млн руб.

Компания заявляла о планах выйти на продажи в объеме 10-15 тыс. электромобилей в год. "Пессимистичный прогноз - 10 тыс. машин в год. С учетом роста интереса к "зеленой" энергии мы можем к 2023 году выйти на 15 тыс. машин в год", - говорил Щуровский.

Минпромторг со своей стороны заявлял, что машины Zetta способны пойти в серию уже в 2020 году. Однако старт серийного производства был перенесен на неопределенный срок. Щуровский и неназванный федеральный чиновник осенью 2020 года говорили "Ведомостям", что компании не удалось получить льготный заем в 100 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). На тот момент неясно было, удастся ли проекту найти инвестора.

ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, в 2017 году стало резидентом ТОР "Тольятти".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Щуровский владеет 25% в уставном капитале предприятия, тольяттинский предприниматель Вальдемар Вагнер - еще 25%, остальные 50% принадлежат самому ООО.