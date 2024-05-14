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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Прокуроры выявили хищения бюджетных средств разработчиком электрокара Zetta

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с бюджетными средствами, выделенными тольяттинскому ООО "Зетта" на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по приоритетным направлениям гражданской промышленности, сообщила прокуратура Самарской области.

По факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 1 млн рублей (порог "особо крупного размера" - ИФ), выделенных как субсидия на компенсацию части затрат на НИОКР, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что субсидия в размере более 284 млн рублей поступила из федерального бюджета на расчетный счет ООО с декабря 2017 по декабрь 2019 года. При этом заключенные между Минпромторгом и ООО "Зетта" соглашения не исполнены в установленные сроки.

"Объем исполнения работ составляет от 21% до 47%", - сообщила прокуратура.

На сайте ООО "Зетта" оно названо инжиниринговой компанией, которая специализируется на разработке и внедрении на рынке технологий в области электромеханики и силовых агрегатов. Одним из знаковых проектов компании стала разработка электромобиля Zetta, старт серийного производства которого планировался еще в 2019 году, но был перенесен на неопределенный срок. Общая стоимость проекта предварительно оценивалась в 550 млн рублей. Осенью 2020 года гендиректор "Зетты" Денис Щуровский и неназванный федеральный чиновник говорили "Ведомостям", что компании не удалось получить льготный заем в 100 млн рублей от ФРП, и уже на тот момент было неясно, удастся ли проекту найти инвестора.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, в 2017 году стало резидентом ТОР "Тольятти". 25% в уставном капитале предприятия принадлежит тольяттинскому предпринимателю Вальдемару Вагнеру, 75% - Щуровскому (гендиректор ООО с сентября 2016 по март 2022 года - ИФ).

Zetta Минпромторг Тольятти Самарская область Денис Щуровский Вальдемар Вагнер
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