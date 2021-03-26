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В Минюст и ПФР в Дагестане пришли с обысками по делу о хищении маткапитала

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении участников организованной преступной группы, похищавшей средства материнского капитала в Дагестане. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

"В помещениях отдела Управления ЗАГСа министерства юстиции Дагестана, территориальных подразделений Пенсионного фонда России по республике и кредитных потребительских кооперативов следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по региону проводятся обыски в целях изъятия интересующих следствие предметов и документов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году двое местных жителей подыскивали женщин, желающих за деньги участвовать в схеме ОПГ.

Отмечается, что работники ЗАГСа Минюста Дагестана оформляли на них поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о якобы рождении у них детей. Сотрудники отделений ПФР выдавали подставным лицам государственные сертификаты на материнский капитал. А работники кредитных потребительских кооперативов заключали фиктивные договора целевого ипотечного займа. Согласно договорам подставные лица получали от кооперативов заем в виде денежных средств, предназначенных якобы для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартир, говорится в сообщении.

Таким образом, по данным СКР, члены ОПГ незаконно добились получения маткапитала на не менее чем 34 местных жительниц. Причиненный ПФР ущерб составил более 20 млн рублей. Похищенные обманным путем деньги участники организованной группы распределили между собой.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере). "Будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемых, ПФР", - сказано в сообщении.

Дагестан

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