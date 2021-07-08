Омичку будут судить за получение 1 млн рублей на несуществующих детей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Омской области в Кормиловский суд поступило уголовное дело женщины, которая получила более 1 млн рублей различных выплат на дочь и сына, которых на самом деле у нее не было, сообщили в областном управлении МВД.

По версии следствия МВД, в 2014 году женщина подала в ЗАГС заявление о том, что у нее родились сын Константин и дочь Мария. Она якобы родила их без медицинской помощи дома. С ее слов, удостоверить этот факт подписью согласилась малознакомая ей женщина.

Обвиняемая получила свидетельства о рождении этих детей. По этим документом она получила на них пособия из регионального и федерального бюджета более чем на 570 тысяч рублей.

Также в МВД выяснили, что она купила в кредит дом в Кормиловском районе, а погасила этот долг за счет государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, который также получила незаконным путем. В этом эпизоде следствие оценило ущерб бюджету в 453 026 рублей.

Женщине предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК), ей грозит до шести лет лишения свободы.