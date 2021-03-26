Гинцбург заявил, что иммунитет у пожилых после прививки может формироваться дольше

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Выработка иммунитета после вакцинации у пожилых может длиться дольше, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Он отметил, что человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.

"Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет – это может занимать больше времени", - сказал Гинцбург журналистам.

По его словам, отмечаются "редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета".

Он призвал соблюдать индивидуальные защитные меры после первой, а также второй прививки в течение трех недель – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом.