В центре Гамалеи допустили сохранение иммунитета к COVID после прививки до трех лет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Иммунитет к коронавирусу после вакцинации может сохраняться до двух-трех лет при условии постоянного контакта с вирусом, заявил на Первом канале гендиректор центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Сейчас уровень антител в результате, видимо, постоянного контактирования с возбудителем, возрос, и даже если прекратится эта стимуляция иммунитета, этого уровня хватит еще по крайней мере на 6-8 месяцев. Но поскольку, как мы понимаем, эпидемия завтра не прекратится, уверен, в течение двух, может, трех лет уровень протективных антител будет достаточен, чтобы уничтожить возбудителя, если он проникнет в наш организм прямо на уровне слизистых оболочек", - сказал он.

По словам Гинцбурга, через год после вакцинации у него и его коллег сохраняется очень высокий уровень антител.

"Порядка 15-16 млн доз "Спутника V" введено в гражданский оборот, а вакцинировано порядка 10-11 млн, может и больше, если учитывать зарубежные страны", - сказал ученый.