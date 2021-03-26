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Член белорусского землячества арестован в Петербурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Белоруссии Владимира Драгуна, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Драгуну назначено наказание в виде 9 суток ареста, говорится в сообщении.

Ему вменялось повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, 24 января группа активистов, в числе которых был Драгун, у дома на Морской набережной в течение минуты проводила публичное мероприятие в виде пикетирования в поддержку протестующих в Белоруссии. Власти города об этом мероприятии уведомлены не были.

В телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Драгуна Луизу Магомедову добавляют, что мужчина с решением суда не согласен и намерен объявить голодовку.

Драгун является членом белорусского землячества в Петербурге.

Как сообщалось, накануне, 25 марта, Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности четверых граждан Белоруссии за участие в той же акции. Им назначены аресты на сроки от двух до семи суток.

Белоруссия Петербург

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