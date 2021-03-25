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В Петербурге четверых белорусов арестовали за несогласованную акцию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности четверых граждан Белоруссии за несогласованный пикет, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Юлии Штанько, Павлу Штанько, Егору Мякинникову и Жанне Галеевой назначен административный арест на сроки от двух до семи суток, говорится в сообщении.

Согласно протоколу, 24 января у дома на Морской набережной активисты проводили пикетирование в поддержку протестующих в Белоруссии. Власти города об этом мероприятии уведомлены не были.

Вместе с названными участниками пикета был задержан и член белорусского землячества Владимир Драгун. Пресс-служба судов уточняет, что материалы в отношении Драгуна будут рассмотрены 26 марта.

Петербург Белоруссия

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