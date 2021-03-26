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Титов предложил помочь малому бизнесу в связи со сменой концепта вокзалов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу в связи с планами РЖД сменить концепцию вокзалов. Для примера он назвал инвестиционные ресурсы или субсидируемые кредиты.

"Сегодня очень высокая ставка по кредиту, которая не дает развития", - отметил бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что ни один крупный логистический объект, обслуживающий пассажиров, не обходится без малого и среднего бизнеса, который создает инфраструктуру, обеспечивающую передвижение и комфорт. "Поэтому здесь нужны планы, программы, должны быть заранее (разработаны - ИФ) схемы и предложены бизнесу", - добавил он.

9 марта замгендиректора РЖД Александр Плутник заявил, что компания решила привести все вокзалы к единому стандарту. В частности, это подразумевает, что на вокзалы придут сетевые кафе, магазины одежды и аптеки, тогда как сейчас там преобладают нестандартные точки и сетевикам туда заходить сложно. При этом в РЖД хотят, чтобы не только пассажиры приходили перекусить на вокзал, но и любой горожанин. Он отметил, что в Москве и Подмосковье РЖД уже начали расторгать договоры аренды с владельцами нестационарных точек торговли на вокзалах.

Борис Титов РЖД Александр Плутник

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