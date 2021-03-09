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РЖД введут единый формат для всех вокзалов

С вокзалов должны будут уйти нестандартные точки торговли и общепита

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В ОАО "Российские железные дороги" планируют привести все железнодорожные вокзалы и прилегающие территории к единому стандарту, сообщил на брифинге замгендиректора РЖД Александр Плутник. Он добавил, что на вокзалы будут привлекать сетевые магазины и кафе, но не нестандартные точки торговли и общепита.

"Мы хотим создать стандарты развития вокзальных комплексов и прилегающих к ним территорий... Мы хотим, чтобы приходили серьезные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров", - сказал Плутник.

Сейчас в компании идет работа над этими стандартами.

"Какую-то часть объектов начнем в новом формате предлагать коллегам в аренду, я думаю, весной этого года. В целом в этом году вся работа по стандартам будет завершена", - добавил замгендиректора РЖД.

По его словам, стандарты будут описывать сохранение архитектурного наследия вокзальных комплексов, требования к оформлению вывесок, стандарты размещения рекламы. В них также пропишут регламент по безопасности и применение современных технологий.

Уже действующая программа модернизации вокзалов остановлена не будет. Для примера совмещения действующей программы с новыми стандартами Плутник привел недавно открытый вокзал в Иванове, где уже "практически все стандарты применены".

"На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но, чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать. Вокзал для всех - это городская доминанта, важная часть городской инфраструктуры", - считает Плутник.

"Сейчас все устроено так, что сетевикам сложно заходить. Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек, и всех ", - пояснил он и добавил, что главной идеей нового формата является отсутствие на вокзалах и близлежащих территориях нестандартных точек торговли и общепита. Плутник напомнил, что в Москве и Подмосковье РЖД уже начали расторгать договоры аренды с владельцами нестационарных точек торговли на вокзалах.

Замгендиректора РЖД также одобрил предложение открывать на вокзалах отели и фитнес-центры. "На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели - это только добавит ценности месту ", - сказал он.

РЖД Александр Плутник Москва Московская область

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