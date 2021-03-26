В Новгороде нашли предполагаемое место утечки нефтепродуктов в Волхов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В реке Волхов в районе Великого Новгорода в пятницу обнаружили "явные следы разлива нефтепродуктов", сообщил местный новостной паблик во "ВКонтакте". Позднее губернатор региона Андрей Никитин написал в соцсети, что сотрудники МЧС предположили, что источник утечки находится на территории Новгородского порта.

"Руководство порта взяло на себя обязательства сегодня же заключить договор со специализированной компанией и начать вывозить зараженный грунт на предназначенный для этого полигон", - добавил глава региона.

Виновника утечки еще не определили.

В областном МЧС сообщили, что пятно на реке обследовали с беспилотников. Предварительно установлено, что его протяженность составляет 20 км, ширина - около 15 м. Сотрудники МЧС установили 80-метровые боны в речном порту и собираются поставить дополнительные заграждения ниже по течению. Лаборатории Роспотребнадзора и трех других организаций взяли пробы воды и почвы. Угрозы попадания нефтепродуктов в системы водоснабжения населения пока нет.

В управлении Росприроднадзора по СЗФО отметили, что в речном порту резали судно на металлолом и во время промывки его трюма отработанное машинное масло могло попасть в почву и реку. Экологи продолжают обследование Волхова, чтобы убедиться в отсутствии других источников загрязнения.

Утром в пятницу первыми пятно нефтепродуктов на реке заметили жители поселка Кречевицы.

Областное управление СК сообщило, что по факту разлива проводится доследственная проверка.