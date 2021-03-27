В Новгородском речном порту собрали загрязненный нефтепродуктами грунт

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники оперативных служб собрали на берегу реки Волхов в Новгородском порту весь грунт, загрязненный при разливе нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Там уточнили, что место разлива засыпано песком. Администрация порта заключила договор на вывоз и утилизацию грунта. Начать вывоз планируется в воскресенье.

Сбор нефтепродуктов, попавших в Волхов вместе с талыми водами, завершается. "У деревень Кирилловка и Селищи работы уже закончились, боновые заграждения снимают", - добавили в ГУМЧС.

Информация о разливе нефтепродуктов по Волхову поступила в ГУМЧС утром 26 марта. Источник разлива нашли в речном порту в Великом Новгороде. Нефтепродукты растеклись по реке примерно на 20 км.

Проверки по факту инцидента проводят сотрудники СК и прокуратуры. Специалисты взяли пробы воды и грунта. Объемы загрязненной почвы и воды, ущерб от происшествия устанавливаются.