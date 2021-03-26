Патрушев указал на цифровизацию вмешательства в дела государств

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере. Это говорится в заявлении Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.

В заявлении также отмечается, что информационно-коммуникационые технологии всё шире используются в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников.

В пятницу, 26 марта, Совет Безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности".

По итогам заседания Патрушев заявил, что в Москве выступают за цифровой суверенитет государств. Он отметил, что некоторые государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости.

"Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий", - заявил Патрушев.