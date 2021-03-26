Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

Патрушев указал на цифровизацию вмешательства в дела государств

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цифровые технологии стали активнее применяться в военно-политической сфере. Это говорится в заявлении Патрушева, опубликованном на сайте Кремля.

В заявлении также отмечается, что информационно-коммуникационые технологии всё шире используются в террористических и экстремистских целях, в том числе для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников.

В пятницу, 26 марта, Совет Безопасности России под председательством президента РФ Владимира Путина рассмотрел и одобрил проект "Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности".

По итогам заседания Патрушев заявил, что в Москве выступают за цифровой суверенитет государств. Он отметил, что некоторые государства, стремясь сохранить доминирование, намеренно ограничивают доступ развивающихся стран к передовым технологиям для усиления их экономической и политической зависимости.

"Для нейтрализации нарастающих угроз подтверждена нацеленность России на активизацию международного сотрудничества, на создание международного правового режима регулирования деятельности государств в информационном пространстве, прежде всего для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий", - заявил Патрушев.

Николай Патрушев Совбез РФ

Новости по теме

Новости

Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Сенатора Мельниченко прочат на должность врио главы Пензенской области

Сенатора Мельниченко прочат на должность врио главы Пензенской области

Путин высказался за незыблемость цифрового суверенитета всех стран

Руководство фракции ЕР рассмотрит инцидент с депутатом Геттой

Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом

Два дальних перехватчика МиГ-31 совершили полет над Северным полюсом

Сразу три атомных ракетоносца ВМФ РФ всплыли из-подо льда в Арктике

Минпромторг не верит в подорожание пива после введения маркировки

Минпромторг не верит в подорожание пива после введения маркировки

Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

Путин предложил ввести кешбэк на туры для учащихся на круглый год и увеличить его процент

Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова

Прекращено дело бывшего гендиректора Petropavlovsk Мещерякова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');