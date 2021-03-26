Путин высказался за незыблемость цифрового суверенитета всех стран

Одновременно он призвал принять универсальные и юридически обязательные правила поведения государств в интернете

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия призывает к заключению международных договоренностей по предупреждению конфликтов в информационом пространстве, но при этом выступает за незыблемость цифрового суверенитета всех государств, заявил в Совбезе России президент Владимир Путин.

"Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства, на создание благоприятных условий для научного поиска, для быстрого внедрения самых передовых технологических решений при предотвращении потенциальных рисков", - сказал он.

По его убеждению, универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве, с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий, должны быть выработаны сообща и согласованы, а затем им следует придать юридически обязательный характер.

"То есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять. При этом мы выступаем за незыблемость цифрового суверенитета государств, а это означает, что каждая страна может самостоятельно определять параметры регулирования собственного информационного пространства и соответствующей инфраструктуры", - сказал Путин.

Россия является сторонницей равенства, порядка и взаимного уважения в информационной сфере, обеспечения ее прогрессивного развития, напомнил он.

"Конечно, к диалогу по столь значимой повестке должны иметь возможность подключиться все заинтересованные партнеры", - подчеркнул президент.

Путин считает, что XXI век по праву называется временем взрывного развития цифровых технологий, которые завоевывают почти все сферы жизни. "Кардинальную трансформацию проходят традиционные сферы деятельности государства, общества, бизнеса, создаются принципиально новые возможности для развития экономики и рынка труда, для повышения качества жизни людей. Вместе с тем новые технологические решения порождают и новые риски", - заметил он.

Цифровое пространство, по его словам, нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, для нечестной конкуренции, кибератак. "Все это качественно меняет ситуацию на международной арене. Цифровую среду используют международные террористы, организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей, глобальной безопасности, но и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов", - сказал Путин.

Он напомнил, что Россия одна из первых призвала мировое сообщество объединить усилия и совместно работать в этой области. "Во многом благодаря именно нашим усилиям сама тематика, сама тема информационной безопасности прочно вошла в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, а принятие профильной резолюции стало ежегодным", - сказал Путин.

Подходы России к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности, к выработке понятных и четких правил остаются открытыми, прозрачными и неизменными, добавил глава государства.

Он также высказал мнение, что Россия должна добиться того, чтобы ее идеи в сфере информационной безопасности воплощались в конкретные решения на площадке ООН.