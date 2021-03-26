ЕСПЧ коммуницировал жалобу соратницы Навального на арест в Петербурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу экс-заместителя координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге Ольги Гусевой, поданную в связи с незаконным, по ее мнению, привлечением к административной ответственности за организацию несогласованного митинга в августе 2019 года.

"Действия РФ в лице полиции и суда нарушили мои права. Поданная мною жалоба связана и с моим задержанием, и с последующим административным арестом", - сообщила Гусева "Интерфаксу" в пятницу.

В телеграм-канале правозащитной организации "Апология протеста", адвокат которой представляет интересы активистки, уточняется, что жалоба коммуницирована по нескольким статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, Гусева считает, что были нарушены ее права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5), справедливое судебное разбирательство (статья 6) и свободу собраний и объединений (статья 11), а также на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста (статья 2 Протокола 7 к Конвенции).

Гусева была задержана в Петербурге и арестована на шесть суток в августе 2019 года. Ей вменили организацию в северной столице несогласованного публичного мероприятия в знак солидарности с участниками митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в столичную городскую думу. На суде защита Гусевой настаивала, что она призывала к одиночному пикетированию, что не требует согласования, а "большое скопление людей – не ее вина".

10 августа в Петербурге прошла акция солидарности с участниками митинга в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным правозащитников, к Гостиному двору вышли до 500 человек, около 80 участников акции были задержаны.

В августе 2019 года Гусева являлась заместителем координатора штаба Навального в Петербурге, ныне она работает менеджером проектов команды Навального.