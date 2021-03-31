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Ударивший росгвардейца 31 января петербуржец проведет год в колонии-поселении

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Ленинский суд приговорил к году колонии-поселения Евгения Туганкова, который в день несоглсовнаной акции протеста 31 января напал на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 31 января днем Туганков участвовал в несанкционированном митинге. На Пионерской площади он и несколько неустановленных лиц "умышленно и незаконно, на почве внезапно возникшего неприязненного отношения" к находящемуся при исполнении бойцу Росгвардии, применили к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья. Росгвардеец получил не меньше двух ударов кулаками по голове, а также его толкнули в туловище, причинив физическую боль.

Туганкова задержали в тот же день. Ему вменили ч.1 ст.318 УК (применение насилия к представителю власти).

В суде он признал вину.

В Петербурге и других городах России 23 и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

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НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург Ленинский суд Евгений Туганков Росгвардия Алексей Навальный

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