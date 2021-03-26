В Татарстане возбудили дело из-за отсутствия лекарств для детей с СМА

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в связи с отсутствием лекарств для детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело о халатности, обстоятельства выясняются", - сказал собеседник агентства.

Ранее широкий резонанс в СМИ получила история 20-летней жительницы Казани Элины Абдрашитовой, страдающей СМА. Ей пришлось судиться с Минздравом Татарстана и выиграть суд, чтобы получить дорогостоящее лечение, которое проводится препаратом "Нусинерсен" (торговое наименование "Спинраза").

В марте жители республики провели у здания кабинета министров в Казани серию одиночных пикетов с требованием обеспечить детей "Спинразой".

Позднее заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила в местном телеэфире, что препараты для лечения этих пациентов поступят в Татарстан и другие регионы в апреле.

"Спинразу" предполагается закупать на средства президентского фонда "Круг добра", который финансируется за счет отчислений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ, действующей для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Цена "Спинразы" в РФ составляет 7,85 млн рублей за ампулу. Лечение начинается с четырех насыщающих доз за первые два месяца, затем вводятся поддерживающие дозы по одной каждые четыре месяца. Таким образом, годовой курс "Спинразы" в первый год стоит около 47 млн рублей на человека, в последующие годы - вдвое меньше.

В Татарстане проживает более 20 человек с данным заболеванием.