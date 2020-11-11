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Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб.

Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб.
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о повышении с 1 января 2021 года ставки НДФЛ до 15% на доходы граждан более 5 млн рублей в год.

Документ (№1022669-7) был доработан с учетом правительственных поправок, в первом чтении он предусматривал сохранение ставки НДФЛ в 13% в случае превышения планки по доходам в 5 млн рублей в год только для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения. Затем Минфин по поручению премьера Михаила Мишустина подготовил предложения по пересмотру базы расчета повышенного НДФЛ.

"Мы вывели из прогрессивной, по сути дела, шкалы налогообложения доходы в виде не только реализации недвижимого имущества, но также доходы от реализации любого имущества налогоплательщика за исключением ценных бумаг, а также доходы в виде выплат по договорам пенсионного страхования либо любого иного страхования. Все доходы, которые я сейчас перечислил, будут облагаться по ставке НДФЛ 13%, в отношении них прогрессивной шкалы не предполагается", - заявлял ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, стандартные и профессиональные налоговые вычеты также смогут применяться в отношении базы от реализации имущества и в виде страховых выплат. "То есть те налоговые вычеты, которые 218-й (стандартные налоговые вычеты - ИФ) и 221-й (профессиональные налоговые вычеты - ИФ) статьями НК предусмотрены, они смогут быть применены к этой базе, если основной базы будет недостаточно", - сказал он.

В рамках администрирования НФДЛ в размере 15% прописывается, что налоговый агент освобождается от ответственности за налоговые правонарушения за I квартал 2021 г., а также от уплаты соответствующих сумм пеней в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему РФ указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 г.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что полученные от повышения ставки средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. "Причем это именно дополнительное финансирование – все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены", - заявлял спикер.

Госдума

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