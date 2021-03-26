Путин назначил сенатора Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Олег Мельниченко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

"Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области. Хочу пожелать вам успехов", - сказал Путин в ходе встречи с Мельниченко в режиме видеоконференции.

Президент выразил надежду, что Мельниченко понимает уровень ответственности, который на него ложится.

"Я внутренне готов. Тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте. Это регион, где я родился, где я вырос, где живет не одно поколение моей семьи. Я понимаю, что работать надо так, чтобы, во-первых, оправдать ваше высокое доверие. А во-вторых, в общем-то авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать", - сказал врио губернатора.

Олег Мельниченко родился 21 мая 1973 года. В 1997 закончил Пензенский пединститут им.В.Г.Белинского (учитель истории и социально-политических дисциплин), в 2009 получил юридическое образование в Пензенском государственном университете.

С 2006 года занимал различные должности в правительстве Пензенской области, в том числе - министра образования, вице-губернатора, зампредседателя правительства региона.

С апреля 2009 года – помощник, затем заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе.

10 сентября 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области VI созыва от регионального отделения партии "Единая Россия".

Наделен полномочиями сенатора от парламента региона 26 сентября 2017 года.

Возглавляет Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Имеет государственные награды – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орден Дружбы.

Ученая степень – кандидат исторических наук.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая получила название "школа губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.