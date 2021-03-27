Врио губернатора Пензенской области представили региональным органам власти

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил сенатора Олега Мельниченко в должности врио губернатора Пензенской области в региональном заксобрании, сообщили "Интерфаксу" в субботу в правительстве области.

Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин назначил Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Ранее по подозрению в коррупции был задержан экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и других фигурантов дела. На следующий день Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия.

Досрочные выборы нового губернатора состоятся в единый день голосования, 19 сентября этого года.