В РФ создадут человекоподобного робота для работы в открытом космосе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В России начали создание первого отечественного человекоподобного работа для работы в открытом космосе. Об этом сообщили телеканалу "Звезда" в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Работы ведутся головным научным институтом "Роскосмоса" ЦНИИмаш и оператором российского сегмента МКС ракетно-космической корпорацией "Энергия" в рамках целевой программы "Теледроид". Разработку планируется завершить к 2025 году. В настоящее время работа над новым роботом находится на этапе эскизного и технического проектирования.

"Теледроид" будет выглядеть как торс человека без ног и будет работать в режиме аватара, копируя движения оператора в костюме. Кроме того, андроид сможет самостоятельно выполнять некоторые типовые операции.

Ранее сообщалось, что робот Федор станет одним из технологических макетов при разработке "Теледроида". Андроид Федор впервые отправился на околоземную орбиту 22 августа 2019 года, где он прошел испытание в автономном режиме под управлением космонавта. Миссия робота завершилась седьмого сентября и он благополучно вернулся на Землю.