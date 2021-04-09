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Шойгу поручил повысить защиту военных роботов от радиации и электромагнитного излучения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил повысить защиту от радиации для российских военных роботов, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны обратил внимание, что необходимо вести работы по модернизации робототехнических комплексов в части устойчивости их применения в условиях воздействия жесткого электромагнитного излучения, а также в условиях радиационного заражения. В частности, речь идет об устойчивости к воздействию радиации защищенных каналов связи между пунктом управления и робототехническими комплексами", - сообщили журналистам в военном ведомстве.

Ранее в пятницу Шойгу посетил ОАО "766 управление производственно-технологической комплектации", где разрабатывается робототехнические комплексы военного назначения.

В российскую армию сегодня поставляются роботы линейки "Уран": робот разминирования "Уран-6", робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" и ударный робот "Уран-9". В Минобороны уточнили, что в один ударный комплекс "Уран-9" входит пункт управления на базе "КамАЗа" и четыре огневых машины, вооруженных 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами.

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