После ЧП на объекте "дочки" "Норникеля" мурманский поселок остался без воды и тепла

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Аварийное отключение холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения произошло в поселке Никель (Печенгский район, Мурманская область), расположенном на границе с Норвегией.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, информация об аварии поступила в ночь на 28 марта.

По предварительным данным спасателей, на территории АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), где проходил поселковый водовод, обрушилась эстакада.

Воду и тепло отключили в 135 многоквартирных домах и 15 социально значимых объектах.

В единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района сообщают, что в Никеле начался развоз бутилированной питьевой и технологической воды.

В Никеле проживают более 11 тыс. человек. По данным Мурманского гидрометцентра, в настоящее время в поселке температура воздуха плюс 4 градуса.