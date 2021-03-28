Восстановлено отопление в приграничном мурманском поселке Никель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Отопление поселка Никель (Печенгский район, Мурманская область), расположенного на границе с Норвегией, восстановлено, сообщила днем Кольская ГМК, входящая в состав "Норникеля".

В субботу, 27 марта, в 21:15 на территории остановленного плавильного цеха Кольском ГМК рухнула неиспользуемая эстакада, по которой проложен водопровод, принадлежащий МУП "Сети Никеля". Обрушение вызвано сверхнормативной нагрузкой, вызванной обледенением из-за множественных протечек труб, на что Кольская ГМК неоднократно обращала внимание МУП "Сети Никеля".

В результате с утра воскресенья прекратилась подача холодной воды, подача горячей воды была ограничена.

Работники Кольской ГМК и "Печенгастрой" решают задачи по обеспечению водой котельной для ее бесперебойного функционирования и обеспечению питьевой водой.

Кольская ГМК сообщает, что водоснабжение котельной планируется восстановить к 15 часам.

Специалисты Кольской ГМК совместно с аварийными бригадами восстановят водоснабжение в Никеле по временной схеме в течение 2-2,5 часов, сообщил местным СМИ замминистра энергетики и ЖКХ Роберт Ахметов.

После возобновления водоснабжения будет приниматься решение по поводу прокладки нового водовода.