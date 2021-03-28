Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 28.03В России 4 519 832+9 088В мире 126 726 672+595 757

Восстановлено отопление в приграничном мурманском поселке Никель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Отопление поселка Никель (Печенгский район, Мурманская область), расположенного на границе с Норвегией, восстановлено, сообщила днем Кольская ГМК, входящая в состав "Норникеля".

В субботу, 27 марта, в 21:15 на территории остановленного плавильного цеха Кольском ГМК рухнула неиспользуемая эстакада, по которой проложен водопровод, принадлежащий МУП "Сети Никеля". Обрушение вызвано сверхнормативной нагрузкой, вызванной обледенением из-за множественных протечек труб, на что Кольская ГМК неоднократно обращала внимание МУП "Сети Никеля".

В результате с утра воскресенья прекратилась подача холодной воды, подача горячей воды была ограничена.

Работники Кольской ГМК и "Печенгастрой" решают задачи по обеспечению водой котельной для ее бесперебойного функционирования и обеспечению питьевой водой.

Кольская ГМК сообщает, что водоснабжение котельной планируется восстановить к 15 часам.

Специалисты Кольской ГМК совместно с аварийными бригадами восстановят водоснабжение в Никеле по временной схеме в течение 2-2,5 часов, сообщил местным СМИ замминистра энергетики и ЖКХ Роберт Ахметов.

После возобновления водоснабжения будет приниматься решение по поводу прокладки нового водовода.

Мурманская область

Новости по теме

Новости

Путин не назвал выбранную им вакцину ни Поповой, ни Голиковой

Путин не назвал выбранную им вакцину ни Поповой, ни Голиковой

Президент РФ рассказал, почему не стал вакцинироваться "под телекамеры"

Пандемия коронавируса

Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета

Путин допустил снятие COVID-ограничений в России к концу лета

Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку

В апреле в РФ вырастут пенсии и пособия на детей

В апреле в РФ вырастут пенсии и пособия на детей

Сотрудник Сахалинского госуниверситета арестован после гибели студентов

Алексей Навальный в колонии пожаловался на боль в ноге

Алексей Навальный в колонии пожаловался на боль в ноге
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

После ЧП на объекте "дочки" "Норникеля" мурманский поселок остался без воды и тепла

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');