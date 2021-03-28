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Россия вывела десантников из Белоруссии после учений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Около 90 российских десантников вернулись из Белоруссии в Псков после учений, сообщили в Минобороны РФ.

Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Белоруссии.

Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях России, а также в Гродненской области Белоруссии, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны Белоруссия

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