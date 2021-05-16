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Белорусский генерал рассказал о готовности военных РФ помочь обороне Белоруссии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные готовы в любой момент прийти на помощь Белоруссии для организации обороны, заявил первый заместитель начальника Генштаба белорусских вооруженных сил генерал-майор Игорь Король.

"Все знают, что у нас с Россией создана региональная группировка войск, основную составляющую которой представляют Вооруженные силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ. Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства", - сказал Король в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что военные двух стран готовятся к возможным вариантам развития обстановки, сверяют планы, проводят совместные учения в России и Белоруссии, которых в этом году стало значительно больше.

"Естественно, у нас функционирует единая система противовоздушной обороны, руководителем которой является наш командующий военно-воздушными силами, войсками противовоздушной обороны. Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо", - заявил первый замначальника Генштаба.

События, которые произошли в Белоруссии после президентских выборов в августе-сентябре 2020 года, Король охарактеризовал как "кризис".

"Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", - сказал Король.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов. Их победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. К настоящему времени массовые акции почти прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками.

Белоруссия Россия

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